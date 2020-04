Coronavirus, il blogger sanremese Samuele Valzano raccoglie fondi per la Croce d’Oro di Cervo e Imperia

Imperia. La Croce d’Oro Onlus di Cervo e Imperia ha lanciato un’iniziativa, in partenza oggi, alle 12,15 sulla pagina https://www.youtube.com/watch?v=xg0h3Bp2wxc, con il blogger sanremese Samuele Valzano, gestore del sito di appassionati di motori e racing “Asino Corse”.

Samuele ha reclutato un amico stilista e insieme hanno creato una linea di gadget originali con il brand sdrammatizzante “Corona Virus” riferendolo alla “corona di trasmissione” delle moto e attualizzandolo nel mondo racing.

Il ricavato delle vendite online, per tutta la settimana in corso, sarà devoluto alla Croce d’Oro. «In Croce Oro abbiamo accolto con grande soddisfazione e belle speranze la generosa proposta di Samuele; sia per gli ovvi motivi della sovvenzione, particolarmente benvenuta in questo periodo di costi surmoltiplicati per le pubbliche assistenze, ma anche perché, puntando i riflettori sul lato più grintoso e meno scontato del nostro lavoro, esorcizza le “grandi paure” ingiustificate della malattia, che possono e devono essere dominate con la forza della professionalità, della competenza e del rispetto delle norme di sicurezza, come ci impegniamo a fare ogni giorno, in ogni nostra attività», ha dichiarato il presidente Gabriele Lalatta Costerbosa.

«Siamo convinti che questa nuova inquadratura potrà contribuire a orientare giovani di buona volontà e positiva curiosità verso il mondo dei volontari e professionisti del soccorso dove, tra l’altro, i motori e le macchine “up to date” e di eccellenti prestazioni sono un pezzo molto importante di vita quotidiana», ha concluso.