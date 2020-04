la situazione

Coronavirus, guariti 60 pazienti all’ospedale Policlinico San Martino

39 sono ricoverati in Malattie Infettive, 43 nelle 3 rianimazioni del Policlinico più 7 pazienti in sub intensiva, 30 al Padiglione 10, 80 al Padiglione 12, 29 alla palazzina laboratori, 53 al 1° piano del Pronto Soccorso e 28 al Maragliano

FOTO D' ARCHIVIO