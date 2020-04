Coronavirus, Gruppo Pd: «Serve fondo rotativo per sostegno a Onlus, Soms, volontariato e promozione sociale»

Genova. Un fondo rotativo a sostegno di Onlus, Soms, volontariato e promozione sociale. A chiederlo è il Gruppo del Partito Democratico in Regione Liguria.

«La Giunta regionale – sottolineano i consiglieri del PD – nei giorni scorsi ha annunciato, giustamente, che attiverà un fondo rotativo a sostegno di commercio ambulante, attività culturali e associazioni sportive. Chiediamo che questa misura venga adottata anche per le organizzazioni sociali senza scopo di lucro, per le società di mutuo soccorso e per le tante associazioni di volontariato e promozione sociale che operano sul nostro territorio.

Si tratta di soggetti che hanno una forte valenza sociale e che, in molti casi (non solo nell’entroterra), rappresentano dei veri e propri punti di riferimento per intere comunità. L’emergenza coronavirus sta mettendo in grave difficoltà molte di queste realtà: è necessario che la Regione preveda un sostegno anche per loro».