Coronavirus, gruppo di artisti lancia una raccolta fondi a favore dell’ospedale di Sanremo

Sanremo. «In questo periodo critico per la vita di tutti gli abitanti della terra, molti cercano di rendersi utili per poter giungere al capolinea della crisi al più presto».

A Sanremo un gruppo di artisti, artigiani e hobbisti, ha deciso di portare la propria solidarietà all’ospedale di Sanremo: «Per questo motivo è nato il gruppo Facebook “Io, nel mio piccolo, contribuisco“. Pur essendo un’iniziativa locale stanno dando la loro adesione molti artisti da tutta Italia.

Si può partecipare in due modi: offrendo un’opera o prenotandola. Chi vuole mettere a disposizione una sua creazione può postare una foto con i dati tecnici dell’opera, indicando la cifra di offerta. Chi vorrà prenotarla, lo segnalerà sotto la foto dell’opera ed effettuerà il versamento dell’importo, tramite bonifico direttamente sul conto corrente messo a disposizione dall’Asl 1.

In questo modo i proventi raccolti andranno tutti direttamente all’ospedale di Sanremo per gli acquisti ritenuti necessari per l’emergenza Covid-19 come mascherine, calzari, tute di protezione e altro. Sul gruppo troverete tutte le informazioni per la consegna delle opere aggiudicate, oltre agli aggiornamenti sull’entità delle donazioni.

Il motto del gruppo è “Aiutare per aiutarci, non lasciamoci soli” e lo trovate al link: www.facebook.com/groups/663723874452491/announcements/. Il conto corrente è intestato a: Azienda Sociosanitaria Ligure n. 1 – Regione Liguria, Banca Carige – Agenzia 1 di Arma di Taggia (Imperia) – Via Blengino 13 Iban: IT18 W061 7549 0910 0000 1415 490, Swift: CRGEITGG306, Causale: “erogazione liberale per emergenza COVID-19″, gruppo FB “Io nel mio piccolo contribuisco ” Sanremo».