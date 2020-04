Coronavirus, Governo al lavoro per Fase 2. Stasera parla Conte

Da lunedì 4 maggio dovrebbe iniziare ufficialmente la Fase 2 dell’emergenza coronavirus e questa sera il premier Giuseppe Conte presenterà il nuovo Dpcm nel corso della sua conferenza stampa.

Tra una settimana dunque il Governo, secondo quanto riportato da Ansa, potrebbe dare il via libera a diverse attività come il comparto manifatturiero, edile e al servizio d’asporto per i ristoranti. Potrebbe inoltre essere permessa l’attività motoria, ma solo individuale, e la ripresa degli allenamenti per gli atleti professionisti.

Per conoscere tutti i punti toccati dal Dpcm bisognerà attendere le 20,20.