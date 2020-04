Coronavirus, governatore Toti: «Oggi giornata importante, lunedì si apre Fase 2»

Genova. «E’ una giornata importante perché da domani di fatto si aprirà la Fase 2 su cui anche il Governo credo intenda intervenire. Abbiamo appena firmato un’ordinanza elaborata d’intesa con assessorato alla Salute, Protezione Civile, Ambiente, Agricoltura, Sviluppo Economico, in coerenza con quanto prevedono i decreti ministeriali in atto». Lo ha annunciato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, che è poi entrato nel dettaglio su quello che, a partire da domani, si potrà nuovamente fare all’interno del proprio Comune.

Al via, come già anticipato ieri, la vendita di cibo da asporto da parte degli esercizi di ogni genere, ad esclusione di quelli che si trovano in aree il cui accesso è interdetto da ordinanza dei sindaci. Resta sospeso il consumo sul posto.

Aperti anche i negozi di scarpe per bambini, sia i punti vendita specializzati che quelli misti (che però potranno vendere solo calzature per bimbi).

Consentita l’attività di toelettatura di animali da compagnia, purché il servizio sia su appuntamento e non ci sia contatto tra persone.

«Dalle 6 alle 22 sarà consentito svolgere le seguenti attività sportive – aggiunge Toti -. Corse, utilizzo della bicicletta, da soli, all’interno del proprio comune; passeggiate a cavallo, pesca ricreativa in mare, lungo moli e banchine; pesca nel lago, passeggiate all’aria aperta da soli o con chi abita allo stesso domicilio».

Consentite anche la coltivazione di terreni ad uso agricolo, anche al di fuori del proprio Comune. Potranno essere vendute fioriere, fiori e piante.

Si potrà riprendere ad allenare e addestrare i cavalli, oltre che i cani nelle aree autorizzate e senza il contatto tra più persone.

Armatori e marinai potranno tornare sulle imbarcazioni, ma solo per lo svolgimento delle attività di manutenzione necessarie per la sicurezza delle barche. Lo spostamento fino ai natanti dovrà essere singolo e chi si occuperà della manutenzione dovrà poi rientrare a casa la sera.

Consentito anche ai residenti in Regione Liguria di spostarsi sul territorio regionale per raggiungere le seconde case di proprietà per lo svolgimento di attività di manutenzione e riparazione ed è obbligatorio il rientro in giornata; sono consentiti gli spostamenti di autovetture con più di un passeggero a bordo solo se provenienti dalla stessa residenza.

Ci si potrà inoltre spostare in auto, o con altri mezzi, insieme ai componenti della propria famiglia che vivono nella stessa abitazione.

Ai sindaci l’ultima parola sull’apertura o meno dei cimiteri.

