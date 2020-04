Coronavirus, Giampedrone: «Costa Deliziosa senza casi, domani al via primi 924 sbarchi di passeggeri»

Genova. La Costa Deliziosa arriverà in porto a Genova oggi alle 17, proveniente da Barcellona con 1519 passeggeri e 896 membri dell’equipaggio a bordo. Nel porto catalano sono sbarcati 112 persone di nazionalità spagnola, portoghese e francese.

«Abbiamo appena concluso la riunione col tavolo di emergenza nazionale – spiega l’assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone – Questa mattina ci è stata confermata l’indicazione della Deliziosa come nave pulita dopo la concessione della libera pratica da parte della sanità marittima a Barcellona. Stasera sono in programma le verifiche da parte dell’Usmaf sulla nave. Tutto è pronto per lo sbarco dei primi 924 passeggeri, in programma domani mattina».

«Il nostro obiettivo – aggiunge Giampedrone – è quello di avviare gli sbarchi in tempi rapidi, ovviamente garantendo la più assoluta tutela dei passeggeri e della cittadinanza di Genova». «Proprio per questo, e solo per un eccesso di cautela – conclude Giampedrone – verrà effettuato un tampone sulla salma presente a bordo, che verrà in questo senso presa in carico dall’Asl 3 e dall’istituto di medicina legale per essere certi, oltre ogni ragionevole dubbio, che gli sbarchi possano avvenire nel modo più sicuro e sereno possibile, anche se i medici di bordo tendevano assolutamente ad escludere che le cause della morte fossero da attribuire a coronavirus».