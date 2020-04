Coronavirus, generi di prima necessità: le proposte del Pd circolo di Bordighera

Bordighera. «In questo periodo di emergenza, riteniamo che tutti debbano fare la propria parte. Abbiamo condiviso le misure volte ad evitare che si formassero assembramenti e abbiamo apprezzato le misure di agevolazione riguardanti i tributi per i commercianti della città. Sulla questione del sostegno tramite fondi per acquistare generi di prima necessità, abbiamo tre proposte:

– in primo luogo, ci chiediamo se tutti i possibili beneficiari della misura siano a conoscenza di questa. A tal proposito chiediamo che il Comune porti avanti una campagna di informazione alla cittadinanza, tramite l’affissione di avvisi, girando per la città con le macchine dotate di altoparlanti, utilizzando media e social network;

– secondariamente, proponiamo che la somma destinata ai singoli nuclei familiari (100 euro per ogni componente del nucleo familiare fino a 400 euro) venga aumentata, ricavando ulteriori soldi dalla raccolta fondi lanciata dal Comune, attingendo all’avanzo di amministrazione come previsto dall’articolo 109.2 del decreto “Cura Italia” e risparmiando su alcune voci di spesa. Siamo sicuri infatti che i bordigotti capiranno se -ad esempio- quest’anno le luminarie di Natale saranno meno sfarzose per garantire maggior sostegno ai loro concittadini più bisognosi;

– infine, riteniamo che il Comune debba vigilare che l’associazione preposta alla distribuzione di generi alimentari si rifornisca presso negozi e centri commerciali della città, per sostenere il tessuto economico-commerciale di Bordighera, già duramente provato dalla situazione in cui ci troviamo» – dice il Pd circolo di Bordighera.