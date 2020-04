Coronavirus, Forza Italia scrive al sindaco: «Chiediamo rinvio di imposte comunali fino al 2021»

Bordighera. Forza Italia chiede al sindaco Comune di Bordighera, Vittorio Ingenito, il rinvio delle imposte comunali fino al 2021 delle imprese chiuse per l’emergenza sanitaria.

«Il comitato cittadino di Forza Italia di Bordighera nella persona del commissario cittadino Antonello Lacala e a nome del commissario Provinciale di Forza Italia Simone Baggioli, in riferimento alla deliberazione di giunta n 65 del 1 aprile 2020, chiedono il rinvio di tutte le imposte comunali, previste per l’anno in corso, al 2021 e la possibilità di successiva rateizzazione delle stesse, per venire incontro alla cittadinanza ed alle imprese produttive che in questo periodo difficile hanno dovuto sospendere la propria attività; ci riferiamo, in particolar modo ai commercianti, albergatori, lidi balneari, ristoratori, bar, florovivaismo, attività di servizi e attività industriali» – chiedono il commissario cittadino Antonello Lacala e il commissario provinciale di Forza Italia Simone Baggioli.

«Rinnovandole la nostra stima e la nostra vicinanza la ringraziamo per il lavoro svolto finora, suo e dell’amministratore tutta, a fronte dell’emergenza sanitaria scaturita dal contrasto all’epidemia del Covid-19 che sta mettendo in difficoltà cittadini ed imprese locali, come nel resto del Paese. Il Governo ha già varato delle misure a supporto dei cittadini e delle imprese, così come hanno fatto in autonomia alcune amministrazioni. Tuttavia è difficile fare previsioni sulla durata della crisi e conoscere come e quando avverrà la rispettiva ripresa economica delle attività oggi chiuse forzatamente.

Il Comune di Bordighera ha un bilancio con risorse e disponibilità importanti, nonché dei rilevanti risparmi di amministrazione derivanti dall’annullamento di alcune manifestazioni che non hanno avuto e non avranno luogo che può destinare ad aiutare le aziende in emergenza; peraltro l’importo che si chiede deve coprire il costo del rinvio delle entrate e non il capitale che verrà incassato negli anni successivi. A tal proposito, le rammentiamo che ogni Comune può decidere, mediante le variazioni di Bilancio, trovando le risorse come sopra suggerito, i migliori correttivi da applicare. Le imposte si possono modulare in diverse maniere, con assoluta libertà e senza creare nuovi problemi al bilancio.

Le ulteriori chiusure di attività imposte dal Dpcm del 10 aprile 2020 ampliano la platea delle imprese e attività commerciali costrette a fermare l’attività lavorativa (negozi, ristoranti, pub, cinema etc…). Pertanto, in qualità di responsabili cittadini di Forza Italia Bordighera, chiediamo, rappresentando le richieste degli operatori, che le imposte comunali vengano rinviate al 2021, permettendo successivamente a chi ne farà richiesta la rateizzazione degli importi» – affermano Antonello Lacala, Commissario Forza Italia Bordighera, e Simone Baggioli, Commissario Forza Italia Provinciale.