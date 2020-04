Coronavirus e sport, Fondo di Garanzia Istituto Credito Sportivo per Asd o Ssd: ecco come accedervi

Genova. Nei prossimi giorni sarà promulgato dal Presidente del Consiglio dei Ministri il provvedimento relativo al Fondo di Garanzia istituito dall’Istituto per il Credito Sportivo per le ASD o SSD iscritte al Registro CONI.

Ecco le indicazioni relative alle modalità per accedere al Fondo:

Documento necessari:

– Atto costitutivo;

– Statuto;

– Documento del Presidente con codice fiscale;

– Attribuzione Codice Fiscale del sodalizio sportivo;

– Estratto conto della propria banca dell’ultimo trimestre 2019;

– Bilancio approvato del 2019;

– Delibera di attribuzione poteri al Presidente a contrarre mutuo;

– Essere iscritta al Registro CONI nel 2020 ed esistente da almeno un anno.

Sarà fatta richiesta di una dichiarazione di conferma dei dati e di regolarità

direttamente all’Ente affiliante.

Indicazioni:

– Bilancio minimo 12.000 euro; (es. finanziabile il 25% = 3000 euro).

– Massimo finanziabile 25.000.00 se si ha un bilancio di 100.000 euro

(Sopra 100.000 euro possono essere concessi comunque non più di 25.000 euro).

– Restituzione a tasso zero: primi due anni senza alcuna rata. Si inizia a pagare dal terzo

anno per totali 4 anni.

Garanzie al 100% prestate dallo stato attraverso ICS.

Tempistiche:

Dalla prossima settimana il sito ICS metterà a disposizione la mail ed il call center.

Erogazione in 7 giorni – parametro di accettazione: esame Crif – Cerved

La medesima procedura può essere richiesta attraverso la banca di cui l’associazione è correntista.

Attraverso il sistema interbancario l’ICS produrrà la garanzia 100% e si farà carico della differenza di tasso per portarlo a Zero.

Le Asd e Ssd interessate dovranno consultare il sito www.creditosportivo.it e attivarsi celermente in quanto le domande saranno accettate in ordine cronologico.. Il provvedimento (DPCM) relativo alla presente comunicazione è alla firma del PCM e sarà poi inviato alla Corte dei Conti. Potrebbe quindi essere esposto a marginali modifiche. Per l’importo riferito al bilancio si intende il “fatturato”, cioè le entrate della ASD o SSD.