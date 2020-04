Bordighera. Parte oggi il progetto PutYourHelpInAPaintedBag, che ha lo scopo di raccogliere fondi per aiutare il territorio imperiese in questo periodo difficile a causa dell’emergenza sanitaria da coronavirus. L’iniziativa permette di sostenere la Protezione civile di Bordighera tramite la vendita di alcune borse di stoffa personalizzate a mano.

«Il ricavato raccolto verrà devoluto interamente alla Protezione civile di Bordighera tramite bonifico bancario direttamente sul loro conto corrente – spiega l’ideatrice del progetto Valentina Deagostini, artista, designer, laureata alla Nuova Accademia delle Belle Arti di Milano e residente a Bordighera – I fondi ricevuti verranno utilizzati per aiutare le famiglie più bisognose tramite l’erogazione di pacchi spesa, per aiutare le case di riposo del territorio e per l’acquisto di presidi medici».

«La personalizzazione è dipinta interamente a mano. Il numero di borse disponibili sarà limitato e la vendita sarà gestita come una sorta di asta sull’account di Instagram @vt_paint con una base di partenza di 20 euro. Per partecipare basta scegliere il modello che si preferisce, rispondere al box delle domande disponibile nelle stories e fare l’offerta - illustra l’organizzatrice - Al termine del contest se l’offerta sarà la vincente, arriverà in privato l’Iban della Protezione civile di Bordighera a cui fare il bonifico. A quel punto verrà spedita la borsa».