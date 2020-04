Coronavirus, è online il nuovo video del cantautore sanremese Amedeo Grisi: “Mai più sola”

Sanremo. È online il nuovo video del cantautore sanremese Amedeo Grisi: “Mai più sola”.

Il brano è dedicato alla sua città, Sanremo, che sta affrontando l’emergenza sanitaria da coronavirus.

«Il mio brano è per la mia Sanremo – fa sapere l’artista - Ringrazio per la collaborazione Gianni Martini, Master fonico, e Giulio Gulp Cardone per la realizzazione del montaggio video».

Il testo:

In questi giorni ti sto pensando

Mi manca sentire i passi di chi ti percorre

Di chi si avvicina per un abbraccio

Mi mancano le albe i tramonti

I colori che cambiano

Il rumore di chi lavora

I sorrisi dei bambini sui prati

Il viaggio di un pescatore

Il caffè per una parola in più

Mai più sola

Mai più sola

Il pensiero mi divora

Mai più sola

Mai più sola

Il silenzio mi divora

“Sei la vita il sole l’aria”

Mai più sola

Mai più sola

“Sei la luce il sole l’aria “

Mai più sola

Mai più sola

In questi giorni ti sto pensando

Riesco ad immaginarti come allora

Tra le vie di un violino e ancora

Negli sguardi di chi ti adora

Nelle parole di ognuno di noi

Mai più sola

Mai più sola

“Sei la vita il sole l’aria”

Mai più sola

Mai più sola

“Sei la luce il sole l’aria”

Mai più sola

Mai più sola

“Sei la vita il sole l’aria”

Mai più sola

Mai più sola

“Sei la luce il sole l’aria”

Aspettando il martedì e il sabato per il mercato in piena

Le corse su la ciclabile

Le code alla posta Il traffico

La Milano Sanremo

I carri fioriti

Il Festival della canzone

Mai più sola

Mai più sola

Mai più sola

Mai più sola

Il pensiero mi divora

Mai più sola

Mai più sola

Il silenzio mi divora

In questi giorni ti sto pensando

Non vedo l’ora di sentire ancora il tuo rumore.