Coronavirus, è morta a Sanremo suor Giuliana Azzola

Sanremo. La Parrocchia di San Rocco piange suor Giuliana Azzola del Cuore Immacolato, morta a causa di un’infezione da Covid-19. La notizia del suo decesso è stata resa nota dal giornale della Diocesi di Ravenna, dove suor Giuliana aveva prestato servizio per trent’anni, Risveglio Duemila.

«Educatrice appassionata di generazioni di giovani del Borgo», la ricorda don Ugo Salvatori. Oltre a lei, sempre per il coronovirus, sono morte altre tre 3 consorelle nella casa della sua congregazione (le Figlie della Sapienza) di Sanremo dove suor Giuliana si era ritirata dopo decenni di servizio attivo in parrocchia e in missione.