Coronavirus, da lunedì in Liguria possibile fare la spesa fuori comune

Da lunedì 4 maggio in Liguria sarà possibile tornare a fare la spesa fuori dal proprio comune di residenza, senza però uscire dalla provincia.

«Ci sembra un adeguamento doveroso che rispetto ad altre situazioni che abbiamo consentito possa andare incontro alle esigenze dei cittadini che che lo chiedono. Ovviamente tutto deve essere fatto in sicurezza». Ad annunciarlo l’assessore regionale alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone nel corso della consueta conferenza stampa serale per aggiornare sull’andamento del contagio da Covid-19.

Da mercoledì 6 maggio invece le mascherine chirurgiche di Regione Liguria, dopo una prima fase di distribuzione nelle caselle postali di tutti i cittadini (se non vi fossero arrivate è possibile segnalarlo alla mail segnalazionimascherineliguria@gmail.com), saranno ritirabili gratuitamente in tutte le farmacie della Liguria. Per farlo sarà necessario esibire la propria tessera sanitaria e il codice fiscale.

«La prima nuova distribuzione avrà il canale delle farmacia, i cittadini residenti in Liguria potranno ritirare una confezione da due mascherine. Questo vale per la prima tranche da 500 mila mascherine, la seconda decideremo come distribuirla a partire da lunedì 11 maggio.

Questo è il primo passo rispetto a una decisione che arriverà dal governo ovvero il nuovo decreto del presidente dei ministri di prevedere in tutti i luoghi al chiuso, in tutte le attività di pubblico servizio l’obbligo delle mascherine e dunque con un aumento della necessità delle persone deve essere un aumento che trova un’adeguata corresponsione di numero di mascherine», ha dichiarato Giampedrone.