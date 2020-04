Imperia. «Oggi grazie alle generosità della Pasticceria Martinotti di corso Roma a Diano Marina abbiamo portato un sorriso agli amici della Croce D’Oro, della Croce Bianca, ai piccoli ricoverati nel reparto di pediatria dell’Ospedale di Imperia e al personale del Pronto Soccorso dello stesso ospedale» – fa sapere Cri Imperia.

«Domani provvederemo a consegnare le uova anche alle famiglie in difficoltà per far festeggiare la Pasqua, con un sorriso, anche ai loro bambini. #unitaliacheaiuta» – afferma Cri Imperia.