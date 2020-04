Coronavirus, controlli su file a Ponte San Ludovico: prima vittoria dei frontalieri

Ventimiglia. Il valico di frontiera di Ponte San Luigi resta al momento chiuso, come disposto dalla Prefettura di Nizza, ma i frontalieri possono tirare un sospiro di sollievo. A ponte San Ludovico, infatti, i francesi continuano i loro controlli, ma in tre diverse file, accorciando così la coda e diminuendo il tempo di attesa per attraversare la frontiera.

«Il pressing del console generale italiano a Nizza Raffaele De Benedictis sulla prefettura francese dà i suoi frutti – ha dichiarato Roberto Parodi, segretario del Fai frontalieri – Ho sentito il console per informarlo sulla nuova linea di controllo dei francesi. Una boccata di respiro per tutti i frontalieri che riprenderanno a lavorare la prossima settimana».