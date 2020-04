Coronavirus, contro i “furbetti” delle seconde case scattano i controlli sulla SS20

Olivetta San Michele. Per evitare che dal Piemonte i proprietari delle seconde case raggiungano il Ponente ligure passando dal Colle di Tenda, la polizia ha schierato diverse pattuglie a Olivetta San Michele, primo Comune italiano della valle Roja. Gli agenti controlleranno il transito delle auto, per evitare spostamenti non motivati da esigenze di lavoro o effettive necessità.

Come aveva annunciato il questore, Pietro Milone, ogni strada di accesso alla provincia di Imperia verrà presidiata dalle forze dell’ordine fino a lunedì di Pasquetta.

Il sindaco Adriano Biancheri e tutta l’amministrazione comunale ringraziano polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale per l’impegno profuso nel contrastare l’emergenza coronavirus.