Coronavirus, consegna di 650mila mascherine alle imprese. Toti: «E’ un risultato importante»

Genova. Secondo gli accordi presi con le Associazioni di categoria della Liguria la Protezione civile ligure distribuirà oggi 650mila mascherine a partire da questa sera alle 20 fino alle 24 ai magazzini collocati alla Fiera del Mare di Genova (padiglione Jean Nouvel).

«Finalmente avremo le prime mascherine da distribuire al mondo produttivo ligure grazie agli accordi stipulati con le Associazioni di categoria – dice il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti – E’ un risultato importante ottenuto a seguito del coordinamento tra la nostra protezione civile regionale e Liguria Digitale».

La distribuzione avverrà secondo le quantità e le modalità stabilite a seguito degli accordi intercorsi tra l’assessore regionale allo Sviluppo Economico Andrea Benveduti e le categorie produttive che si sono impegnate a distribuire nel più breve tempo i dispositivi ai lavoratori in servizio presso le proprie aziende.

Le 650mila mascherine fanno parte di un quantitativo più ampio di 920 mila mascherine chirurgiche in arrivo dalla Cina. «Siamo riusciti a costruire, al di là degli scarsi approvvigionamenti statali, una filiera dei dispositivi di protezione individuale – aggiunge l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone –abbiamo effettuato ordinazioni dalla Cina per 5 milioni di mascherine chirurgiche, di cui 3 milioni già arrivati e 2 milioni in viaggio.

Sul fronte delle Ffp2 in Cina ne sono state ordinate 771.500, ne sono arrivate 201.500 (in questa cifra rientrano 21.500 da donazioni, di cui 1500 da Liguria Digitale), 30mila mascherine sono in viaggio e 540mila in produzione a un ritmo di 25mila al giorno. Sempre per quanto riguarda le Ffp2 negli Stati Uniti ne sono state ordinate 500mila, di cui metà in viaggio e metà in produzione. Inoltre altre 10.000 mascherine del tipo Ffp2 sono state donate da Salini Impregilo e 70mila da Aspi».