Coronavirus, Claudio Muzio (FI): «Servono più fondi ai Comuni per la spesa alimentare»

Genova. «E’ necessario che il Governo destini nuove risorse al fondo per la spesa alimentare dei cittadini. Molti Comuni hanno già esaurito le spettanze loro assegnate, e c’è urgenza di intervenire con stanziamenti adeguati, perché l’emergenza alimentare provocata dall’emergenza sanitaria rischia di trasformarsi in breve tempo in ulteriore emergenza sociale. Per questo ho deciso di presentare un ordine del giorno in Consiglio Regionale, con cui chiedo al presidente Toti di farsi parte attiva col Governo affinché si proceda rapidamente in questa direzione». E’ quanto dichiara il consigliere regionale Claudio Muzio, capogruppo di Forza Italia.

«400 milioni per più di 8000 Comuni italiani – prosegue Muzio – sono un’inezia rispetto al bisogno che sta emergendo, con tante famiglie che dall’inizio di questa fase sono andate in grandissima difficoltà. Alcuni tra i Comuni che hanno già esaurito questi fondi hanno attivato conti correnti affinché vi possano essere donazioni da parte dei privati. E’ chiaro che la generosità dei singoli è importante, e il nostro popolo lo sta dimostrando anche in questo periodo drammatico della nostra storia, ma è altrettanto evidente che serve un surplus di impegno concreto e tangibile da parte del Governo».

«Per questo – conclude il capogruppo di Forza Italia – chiederò anche ai parlamentari di assumere iniziative in tal senso, affinché il fondo per la spesa alimentare venga implementato in maniera considerevole, perché ci sono persone che si sono ritrovate in poco tempo nell’impossibilità di fare fronte alla spesa a causa dell’interruzione della propria attività ed hanno immediato bisogno di sostegno. I sindaci stanno profondendo un impegno gigantesco, che merita di essere adeguatamente supportato a livello centrale».