Sanremo. «Noi, la Chierici e figlio, stiamo affrontando un periodo senza precedenti, come tantissime altre

attività colpite da questo male invisibile, il Covid-19. Nonostante tutto non vogliamo rimanere immobili ma essere dinamici, come siamo sempre stati. Vogliamo sentirci utili, per il prossimo e per la nostra comunità, perciò abbiamo deciso di consegnare alle principali strutture della provincia di Imperia, coinvolte nella lotta contro il coronavirus, i nostri croissant, che normalmente commercializziamo a bar e alberghi della zona» – fa sapere Chierici e figlio.

«Un piccolo gesto che ci fa sentire più vicini alle persone che sono in difficoltà, che ci fa sentire parte di una comunità e che speriamo possa strappare anche solo un piccolo sorriso. Perché questo siamo noi, la Chierici e figlio, un gruppo di persone che pensa al prossimo e con questa nostra iniziativa vogliamo ringraziare tutti coloro che stanno combattendo questa battaglia, perché alla fine, insieme, ce la faremo!» – dice.