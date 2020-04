Coronavirus, calano i ricoveri in Liguria. Aumentano i guariti

Genova. Sono 5185 le persone positive al Covid-19 in Liguria. Rispetto a ieri, nei dati del bollettino diffuso sa Regione Liguria, si registrano 19 casi in più. Mentre continuano a calare i ricoveri ospedalieri legati al Coronavirus (sono 745 in tutta la Liguria, 22 in meno di ieri), sono in aumento i guariti: quelli che hanno due test negativi sono in totale 1641, 70 in più di ieri.

In isolamento domiciliare ci sono 2806 persone (-3 di ieri). I decessi sono 1165, 15 più di ieri.

PROVINCIA n.casi SAVONA 858 LA SPEZIA 349 IMPERIA 929 GENOVA 3043 altro/in fase di verifica 6 TOTALE 5185

ospedalizzati di cu in TI Differenza ospedalizzati da giorno precedente Ospedalizzati 745 69 -22 ASL1 137 10 0 ASL2 113 7 -3 Ospedale Policlinico San Martino 147 21 -9 Ospedale Evangelico 25 2 -3 Ospedale Galliera 104 2 4 Ospedale Gaslini 3 0 -2 ASL 3 Villa Scassi 102 15 -7 ASL 3 Gallino 1 0 1 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 Sestri Levante 53 4 -3 ASL4 Lavagna 1 0 1 ASL5 59 8 -1