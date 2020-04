Coronavirus, calano i contagi in Liguria: solo 38 nelle ultime 24 ore

Genova. Ammontano a 4520 le persone positive al Covid-19 in Liguria, 38 più di ieri e 807 sono i deceduti dall’inizio dell’emergenza (+ 14). I test effettuati sono 25.793 (1347 più di ieri). Sono al domicilio 2383 persone (19 più di ieri), clinicamente guariti (ma restano positivi e sono al domicilio) 1058 persone (40 più di ieri).

I guariti con 2 test consecutivi negativi sono 607 (76 più di ieri).

Secondo i dati relativi ai flussi tra Alisa e Ministero, dei positivi totali, 1079 sono gli ospedalizzati (21 meno di ieri), di cui 120 in terapia intensiva (13 meno di ieri), così suddivisi:

• Asl 1 – 168 (di cui 18 in terapia intensiva)

• Asl 2 – 142 (di cui 14 in terapia intensiva)

• San Martino – 259 (di cui 30 in terapia intensiva)

• Evangelico – 57 (di cui 5 in terapia intensiva)

• Ospedale Galliera – 134 (di cui 13 in terapia intensiva)

• Gaslini – 5

• Asl 3 Villa Scassi – 161 (di cui 19 in terapia intensiva)

• Asl 3 Gallino Pontedecimo – 4

• Asl 3 Micone – 0

• Asl 4 – 49 (di cui 6 in terapia intensiva)

• Asl 5 – 100 (di cui 15 in terapia intensiva)

I positivi divisi per provincia sono:

• Genova – 2655

• Savona – 536

• Imperia – 845

• La Spezia – 484

Le persone in sorveglianza attiva sono 3182, così suddivise:

• Asl 1 – 738

• Asl 2 – 830

• Asl 3 – 668

• Asl 4 – 365

• Asl 5 – 366