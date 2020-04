Bordighera. Far vigilare le spiagge libere più estese di Bordighera a chi percepisce il reddito di cittadinanza in modo che non si creino assembramenti. E’ questa una delle proposte al vaglio dell’amministrazione comunale che sta lavorando per preparare l’estate bordigotta.

«Abbiamo la fortuna di avere spiagge libere molto belle e molto grandi – dichiara il sindaco Vittorio Ingenito -. Ovviamente, per evitare che si formino assembramenti, specie nei mesi di luglio e agosto, sarà necessario che vengano presidiate». Se il problema per gli stabilimenti balneari non si pone, con i controlli che potranno essere effettuati dai gestori degli stessi, il rischio del mancato rispetto delle norme di sicurezza anti Covid-19 è più alto nelle spiagge libere.

Tra le idee al vaglio dell’amministrazione, quella di incaricare un cittadino che percepisce il reddito di cittadinanza di vigilare le spiagge libere almeno sei ore al giorno. Il “vigilante” non avrà, ovviamente, alcun potere in merito alla balneazione: non sarà, dunque, un bagnino. E non potrà nemmeno fare multe o allontanare le persone: dovrà semplicemente controllare e, nel caso in cui la spiaggia sia troppo affollata chiamare la polizia locale. «Questa è l’ipotesi per spiagge come quella al confine con Vallecrosia, che sono molto estese», dichiara il sindaco.

Per i tratti di litorale compresi tra uno stabilimento e l’altro, sul lungomare Argentina, si potrebbe invece adottare una formula diversa: «Stiamo pensano alla creazione di spiagge libere attrezzate con prezzi calmierati che potrebbero essere controllate dai gestori degli stabilimenti vicini – anticipa Ingenito -. Al momento queste sono solo idee che verranno discusse nei prossimi giorni».

La prossima settimana, infatti, verrà convocato un tavolo tecnico che vedrà presenti, tra gli altri, amministratori, uffici e capitaneria di porto, per valutare gli strumenti da mettere in atto durante l’estate.