Coronavirus, Berrino: «260mila le ore di cassa integrazione straordinaria già richieste per aziende liguri»

Genova. «A margine delle dichiarazioni del ministro Catalfo rilasciate oggi, come Regione Liguria confermiamo che sono quasi 260mila (259.745) le ore di cassa integrazione straordinaria per l’emergenza coronavirus già richieste all’Inps per 2000 aziende liguri.

A queste si aggiungeranno entro oggi le richieste per altre 1400 aziende. La spesa complessiva inviata a Inps relativa al primo periodo di cassa è di oltre due milioni (2.104.089,20 euro). Sono i dati che risultano dal flusso di trasferimenti da Regione a Inps». Lo dichiara l’assessore al lavoro di Regione Liguria Gianni Berrino.