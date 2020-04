Coronavirus, attivata la mail “Raccontaci” di Asl 1 per i cittadini

Imperia. Un canale di dialogo per condividere i vissuti emotivi con un team di psicologi: è l’iniziativa messa in campo da Asl 1 rivolta ai cittadini per conoscere e approfondire i risvolti sociali dell’emergenza coronavirus.

Dal 1 aprile è attiva la casella di posta elettronica: raccontaci@asl1.liguria.it a cui i cittadini possono inviare via mail, impressioni, stati d’animo, riflessioni sul vissuto quotidiano e il cambiamento delle relazioni con gli altri. Questo strumento, sperimentale, a disposizione della S.C. Psicologia di Asl 1, consentirà di monitorare i riflessi sociali dettati dall’emergenza Covid-19 con un focus particolare sulla popolazione più fragile: bambini, anziani e persone sole.

«Come Asl 1 ci siamo attivati attraverso diverse iniziative per affrontare un momento così delicato per la popolazione – afferma il direttore generale Asl 1, Marco Damonte Prioli – Abbiamo reso operativo il numero verde di informazione per il pubblico, due ambulatori di assistenza psicologica per gli operatori sanitari e i cittadini direttamente coinvolti nell’emergenza Covid. Questo nuovo canale di comunicazione avvia un’ulteriore forma di dialogo, un punto di osservazione per gestire meglio l’emergenza sotto il profilo sociale e psicologico».

«L’emergenza Covid-19 ha profondi riflessi che non sono esclusivamente sanitari, ma sono agiti nel mondo sociale a causa dei cambiamenti degli stili di vita. – afferma il direttore di SC Psicologia Asl 1, Roberto Ravera – Si tratta di un evento di portata globale e di cui non vi sono precedenti.

Al di là di sportelli meramente clinici e finalizzati ad una risposta sanitaria, è fondamentale aprire una forma di dialogo con la popolazione per ciò che riguarda il tema dei vissuti emotivi rispetto a questa situazione. Per tale ragione, è nata questa iniziativa che permetterà al nostro team di accedere alle riflessioni e ai contenuti emotivi che i cittadini stanno vivendo».