Coronavirus, Anteas Imperia fa donazione a Caritas Diocesana di Sanremo-Ventimiglia e Croce Bianca

Sanremo. Nel perdurare dello stato di emergenza del Covid-19 che colpisce maggiormente proprio le persone anziane ed i pensionati Anteas Imperia ODV – Associazione di volontariato promossa dalla FNP, Federazione dei pensionati Cisl, ha deciso di donare alla Caritas Diocesana di Sanremo-Ventimiglia la somma di 1000 euro per sostenerne l’attività di aiuto alle famiglie del territorio che sono venute a trovarsi in difficoltà. Si tratta di parte delle risorse derivanti dalle quote associative destinate ad attività del tempo libero impossibili da realizzare in questa situazione.

Inoltre, con la disponibilità dei propri volontari che operano nel territorio di Imperia-Diano Marina che hanno devoluto la loro quota di marzo, integrata dalla Presidenza e dai 2 Coordinatori, sono stati offerti anche 500 euro alla Croce Bianca di Imperia per la loro continua e costante attività per la salvaguardia della nostra salute.

«Abbiamo dovuto purtroppo interrompere da inizio marzo, la nostra attività di volontariato infermieristico nei 2 centri prelievi di Bussana di Sanremo e di Ospedaletti fino a nuove disposizioni» – fa sapere il presidente Domenico Griva.