Coronavirus, Angsa Imperia: «Ecco i suggerimenti di psicologa e psicoterapeuta Loffredo per gestire emergenza»

Imperia. Angsa Imperia (Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici di Sanremo) in questi giorni in cui bisogna restare restare a casa, un problema in più per chi ha ragazzi o bambini autistici, vuole diffondere un breve video con alcuni suggerimenti per gestire al meglio questo difficile periodo, della dottoressa Francesca Loffredo, psicologa e psicoterapeuta, che collabora volontariamente con Angsaimperia.

Angsaimperia sta iniziando in questi giorni la distribuzione di mascherine chirurgiche ai propri volontari e famiglie, questa operazione è stata possibile grazie al interessamento del Centro Commerciale di Servizi del dottor Daniele Deplano di Riva Ligure e ai suoi collaboratori che stanno riuscendo tra mille difficoltà fornirci i DPI a un prezzo accessibile.