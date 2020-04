Coronavirus, ancora tre morti nei presidi ospedalieri dell’Asl 5 di La Spezia

La Spezia. Sono tre i decessi registrati di pazienti positivi al Covid-19 presso l’Asl 5 di la Spezia. Lo rende noto la direzione sanitaria e la direzione medica del presidio ospedaliero.

Si tratta di: una donna di anni 57, ricoverata in Rianimazione (ospedale Sant’Andrea La Spezia), residente nel comune di La Spezia; un uomo di anni 83 ricoverato in Geriatria (ospedale San Bartolomeo Sarzana), residente nel comune di Sarzana (SP); un uomo di anni 68, ricoverato in Rianimazione (ospedale Sant’Andrea La Spezia), residente nel comune di La Spezia.