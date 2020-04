Coronavirus, ancora due decessi all’Asl 5 di La Spezia

La Spezia. Sono due le persone decedute nelle ultime 24 ore a causa del coronavirus presso l’Asl 5 di la Spezia. Lo rende noto la direzione sanitaria e la direzione medica del presidio ospedaliero. Si tratta di:

una donna di anni 85, ricoverata in Medicina (ospedale San Bartolomeo Sarzana), residente nel comune di Gravina in Puglia (BA); un uomo di anni 66, ricoverato in Malattie Infettive (ospedale Sant’Andrea La Spezia), residente nel comune di Fivizzano (MS).