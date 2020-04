Coronavirus, Amaie: «Differito termine di pagamento di bollette del servizio acquedotto con scadenza 4 e 29 maggio»

Sanremo. Amaie s.p.a. atteso il perdurare dell’emergenza sanitaria indotta dall’epidemia Covid-19 (coronavirus), d’intesa con il Comune di Sanremo, intende mantenere in essere misure in favore dell’utenza, con particolare attenzione alle imprese in fase di riavvio dell’attività.

Conseguentemente l’azienda ha disposto che, in attesa di eventuali provvedimenti governativi o dell’autorità di settore in materia (ARERA), per le bollette del servizio acquedotto con scadenza 4 maggio e 29 maggio il termine di pagamento sia differito, senza addebiti di interessi di mora, di 30 (trenta) giorni e, conseguentemente: