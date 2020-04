Coronavirus, altri sei morti nel presidio ospedaliero di Asl5

La Spezia. La direzione sanitaria e la direzione medica del Presidio ospedaliero di Asl 5 segnalano sei decessi di pazienti Covid-19 positivi, avvenuti tra le 14 del 31 marzo e le 14 di oggi, 1° aprile.

Si tratta di un uomo di anni 95, ricoverato in Medicina (ospedale Sant’Andrea La Spezia), residente nel comune di La Spezia, è deceduto il 31 marzo.

Una donna di anni 79, ricoverata in Malattie Infettive, (ospedale Sant’Andrea La Spezia) e residente nel comune di La Spezia è deceduta il 31 marzo.

Un uomo di anni 85, ricoverato in Pneumologia (ospedale San Bartolomeo di Sarzana), residente nel comune di Sarzana (SP) è deceduto il 31 marzo.

Una donna di anni 88, ricoverata in Medicina d’Urgenza (ospedale Sant’Andrea La Spezia), residente nel comune di La Spezia, è morta il 31 marzo.

Un uomo di 85 anni, ricoverato in Pneumologia (ospedale San Bartolomeo di Sarzana), residente nel comune di La Spezia è venuto a mancare il 31 marzo.

Una donna di 95 anni, ricoverata in Pneumologia (ospedale San Bartolomeo di Sarzana), residente nel comune di Santo Stefano di Magra (SP) è mancata il 1 aprile.

Inoltre, sono deceduti nella mattina di ieri, 31 marzo (non compresi nella nota decessi del 31 marzo) una donna di anni 78, ricoverata in Malattie Infettive (ospedale Sant’Andrea La Spezia) residente nel comune di La Spezia e deceduta il 31 marzo e una donna di anni 79, ricoverata in Pneumologia (ospedale San Bartolomeo di Sarzana), residente nel comune di Sarzana è deceduta il 31 marzo.