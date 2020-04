Coronavirus, altri 84 casi in Liguria: aumentano i ricoveri a Imperia. Toti accelera la Fase 2

Genova. Sono 4988, 84 più di ieri, i casi di Covid-19 in Liguria secondo i dati diffusi dalla Regione. I test effettuati, da inizio emergenza, sono 42607 (1482 più di ieri).

In isolamento domiciliare ci sono 2667 persone, 76 più di ieri. I clinicamente guariti (asintomatici positivi e domicilio) sono 1490 (19 più di ieri), mentre i guariti con due test consecutivi negativi sono 1404: 100 in più di ieri. Crescono anche i decessi: da inizio emergenza sono 1112, 21 in più rispetto a quelli calcolati ieri.

PROVINCIA n.casi SAVONA 816 LA SPEZIA 360 IMPERIA 914 GENOVA 2889 altro/in fase di verifica 9 TOTALE 4988