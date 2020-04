Coronavirus, alberghi ecco come cambia l’ospitalità: le direttive dell’Organizzazione Mondiale della Sanità

Presentato al Governo a firma di Federalberghi ed Assohotel in il protocollo nazionale in tema di prevenzione contro la diffusione del Covid -19 nelle strutture ricettive per affrontare la Fase 2 e una graduale ripartenza dopo il lockdown.

Di seguito alcune direttive emanate dall‘Organizzazione Mondiale della Sanità.

Alberghi e strutture ricettive turistiche non sono più suscettibili al contagio di altri stabilimenti pubblici visitati da un gran numero di persone che interagiscono tra loro e con i dipendenti. Tuttavia, sono luoghi in cui gli ospiti soggiornano raramente in stretta convivenza e dove c’è un alto grado di interazione tra ospiti e lavoratori. Sono questi aspetti, l’alloggio degli ospiti insieme ai servizi che ciò comporta (cibo e bevande, pulizia, organizzazione delle attività…) e l’interazione specifica per questi stabilimenti (ospite-ospite, ospite-personale, personale- personale) che richiedono un’attenzione specifica. Ogni membro del personale deve rispettare rigorosamente le misure di protezione di base contro il COVID-19 raccomandate dall’OMS, come l’igiene delle mani, la distanza fisica, evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca, praticare l’igiene orale e prestare attenzione ai consigli di rimanere a casa e consultare un medico se ha sintomi coerenti con la malattia.

Team di Management

La direzione della stabile dovrebbe adottare un atteggiamento responsabile per affrontare la minaccia sanitaria del COVID-19.

Piano d’azione

Il management team, in consultazione con l’autorità sanitaria locale, Hotel, Restaurant, Catering, e le associazioni di settore del turismo dovrebbe stabilire un piano d’azione su misura per la situazione e attuarlo in conformità con le raccomandazioni delle autorità sanitarie pubbliche locali e nazionali con l’obiettivo di prevenire i casi, gestire efficacemente i casi e mitigare l’impatto Può essere utile disporre di un elenco aggiornato delle informazioni di contatto del personale, compresi i numeri di telefono di emergenza.

Formazione e informazione

La direzione deve informare tutto il personale delle misure da adottare e delle misure che potrebbero proteggere la loro salute e quella di altri, compresa la raccomandazione di rimanere a casa e consultare un medico se hanno sintomi respiratori, come tosse o mancanza di respiro. La direzione dovrebbe organizzare incontri informativi che dovrebbero coprire tutte le misure di protezione di base contro COVID-19 e i segni e sintomi della malattia. La formazione può essere necessaria per procedure specifiche.

Accoglienza e Concierge

Considerazioni operative per la gestione del COVID-19 nel settore dell’alloggio: orientamento provvisorio

1. Informazione e comunicazione

Il personale della reception deve essere sufficientemente informato sul COVID-19 in modo da poter svolgere in modo sicuro i compiti assegnati e prevenire la possibile diffusione del COVID-19 all’interno dello stabile. Dovrebbero essere in grado di dare informazioni agli ospiti che lo richiedono sulla politica dello stabile in termini di misure preventive stabilite o altri servizi che gli ospiti possono richiedere (ad esempio, servizi medici e farmaceutici disponibili nella zona o presso lo stabile stesso). Essi should anche essere in grado diconsigliare gli ospiti con sintomi respiratori di rimanere nelle loro camere fino a quando non sono visti da un medico- la gestione dovrebbe organizzare immediatamente, così come per fornire raccomandazioni di igiene di base quando richiesto. Il personale della reception, se possibile, dovrebbe non essere composto da persone di una certa età o con delle condizioni di salute sottostanti. Il personale della reception deve prendere tutte le precauzioni necessarie, compresa la distanza fisica.

Dovrebbero essere disponibili informazioni ufficiali e aggiornate sui viaggi da e verso paesi o aree in cui il COVID-19 si sta diffondendo.

Il personale della reception deve avere familiarità con la politica di occupazione della camera per le persone di accompagnamento in caso di un sospetto caso di COVID-19. L’ultima definizione di caso sospetto di COVID-19 è disponibile sul sito web dell’OMS.

La reception dovrebbe avere immediatamente a disposizione i numeri di telefono delle autorità sanitarie, dei centri medici, degli ospedali pubblici e privati e dei centri di assistenza per l’uso ogniqualvolta vi sia la possibilità che un ospite possa ammalare.

Attrezzature e kit medici necessari alla reception

Anche se l’uso di maschere non è raccomandato per il pubblico come misura preventiva, ma solo per coloro che sono malati di sintomi di COVID-19 o quelli che si prendono cura di loro, la reception dovrebbe avere un kit medico che include i seguenti elementi:

Disinfettante germicida /pulire per la pulizia della superficie tessuti.

Maschere viso/occhio (separate o combinate, scudo viso, occhiali). Si noti che le maschere facciali usa e getta possono essere utilizzate una sola volta (vedere Consigli sull’uso della maschera).

Guanti (usa e getta) A disposizione

• Grembiule protettivo (usa e getta)

• Abito a maniche lunghe a tutta lunghezza • Sacchetto di rifiuti monouso Rischio

biologico

Misure di distacco sociale, pulizia delle mani e igiene respiratoria

Servizi tecnici e di manutenzione

Disinfezione dell’acqua

È necessario mantenere la concentrazione di disinfettante in acqua per il consumo e in piscine o centri termali entro i limiti raccomandati secondo le norme e gli standard internazionali, preferibilmente ai limiti superiori della gamma.

2. Attrezzature per equipment lavaggio e lavanderia

Occorre controllare il corretto funzionamento delle attrezzature per lavastoviglie e la lavanderia, in particolare le temperature di funzionamento, nonché il corretto dosaggio di prodotti chimici per la pulizia e la disinfezione.

Climatizzazione

Anche se COVID-19 non viene trasmesso dall’aria, ma da persona a persona attraverso piccole goccioline dal naso o dalla bocca quando una persona infetta tossisce o espira, occorre prestare attenzione, come in circostanze normali, al monitoraggio della condizione dei filtri e al mantenimento del corretto tasso di sostituzione dell’aria interna.

Il corretto funzionamento della ventilazione, scambio d’aria, e attrezzature di dehumidification di piscine coperte dovrebbe essere controllato.

Dispenser

Devono essere effettuati controlli regolari per garantire il corretto funzionamento dei dispenser di sapone e delle soluzioni disinfettanti, degli asciugamani, degli erogatori di tessuti usa e getta e di altri dispositivi simili. Le unità difettose devono essere rapidamente riparate o sostituite.

Il piano d’azione dell’hotel dovrebbe includere l’installazione di unità per erogare gel disinfettante nelle diverse aree dell’hotel, compresi i servizi igienici pubblici utilizzati dagli ospiti e dal personale, e altre aree di interesse (ad esempio l’ingresso alla sala da pranzo, ai ristoranti e ai bar).

Le misure di distacco sociale, insieme all’igiene frequente delle mani e al galateo respiratorio, sono le principali misure per impedire la trasmissione di COVID-19. Anche se è probabile che gli ospiti abbiano già familiarità con queste misure, dovrebbero essere ricordati come una forma di ospitalità.

• L’allontanamento sociale include l’astenersi dall’abbracciare, baciare o stringere la mano agli ospiti e tra il personale. Si tratta di mantenere una distanza di almeno 1 m (3 ft) ed evitare chiunque stia tossendo o starnutendo.

• L’igiene delle mani significa pulire regolarmente e accuratamente le mani con uno strofinare le mani a base di alcol o lavarle con acqua e sapone. Evitare inoltre di toccare occhi, naso e bocca. La disinfezione della mano è indicata dopo lo scambio di oggetti (denaro, carte di credito) con gli ospiti.

• La mascherina deve coprire bocca e naso, usare il gomito o tessuto piegato quando si tossisce o starnutisce. Il tessuto usato deve essere smaltito immediatamente in un bidone con coperchio.

Monitoraggio degli ospiti che sono probabilmente malati

Pur osservando le normative in relazione alla protezione dei dati personali e il diritto alla privacy, è consigliabile monitorare gli ospiti potenzialmente malati nello stabile. Il personale della reception dovrebbe prendere nota di tutti gli incidenti rilevanti che vengono a loro conoscenza using un questionario (vedi allegato 1 un questionario di esempio), come le richieste di visite mediche. Queste informazioni aiuteranno gli ospiti attraverso un’adeguata consulenza, facilitando la diagnosi precoce e la gestione rapida dei casi sospetti con le autorità sanitarie locali.

Reception staff must treat all this information with discretion, leaving it up to the management and to medical services to evaluate the situation and make appropriate decisions.

Ristoranti, colazione e sale da pranzo e bar

1. Informazione e comunicazione

Ristoranti, colazione, sala da pranzo e il personale del bar dovrebbero eseguire l’igiene personale (lavaggio manuale regolare frequente, igiene della tosse) nel modo più rigoroso possibile.

Bisogna ricordare agli ospiti che devono essere ricordati quando si entra e si esce dal ristorante, dalla colazione o dalla sala da pranzo per disinfettare le mani con gel disinfettante, preferibilmente situato all’ingresso di tali strutture.

2. Buffet e macchine per bevande

Presso i buffet, gli ospiti dovrebbero evitare di maneggiare il cibo. Se necessario, modificare le pinze e i mestoli più frequentemente, lasciando sempre questi elementi in contenitori separati. Pulire e disinfettare le superfici a buffet dopo ogni servizio.

Le macchine da caffè, le macchine per la soda e altre, in particolare le parti più a contatto con le mani degli utenti, devono essere pulite e disinfettate almeno dopo ogni servizio e più spesso se necessario.

3. Lavare piatti, argenteria e biancheria da tavola

Devono essere utilizzate le procedure abituali. Tutti i piatti, argenteria e bicchieri devono essere lavati e disinfettati in una lavatrice, compresi gli elementi che non sono stati utilizzati, in quanto avrebbero potuto essere a contatto con le mani degli ospiti o del personale.

Se per qualsiasi motivo è necessario il lavaggio manuale, devono essere seguiti i soliti passi (lavaggio, disinfettare, risciacquare), prendendo il massimo livello di precauzioni. L’essiccazione deve essere effettuata utilizzando asciugamani di carta usa e getta. Allo stesso modo, tovaglie e tovaglioli dovrebbero essere lavati nel modo consueto.

4. Impostazione tabella

Quando possibile, si raccomanda di avere un massimo di 4 persone per 10 metri quadrati. I tavoli devono essere disposti in modo tale che la distanza dal retro di una sedia al retro della sedia sia a più di 1 m di distanza e che gli ospiti si affrontino da una distanza di almeno 1 metro.

Aree ricreative per bambini

Sebbene le prove attuali indichino che la maggior parte dei bambini sembra sviluppare sintomi respiratori meno gravi di COVID-19, ci sono segnalazioni di bambini infettati da COVID-19 che hanno sviluppato malattie gravi o critiche e alcuni bambini sono morti. Le persone responsabili dei bambini devono essere vigili per eventuali segni di malattie respiratorie e devono informare immediatamente i genitori del bambino e la gestione di tale circostanza.

A seconda del contesto locale, compreso il numero di bambini e l’istruzione delle autorità sanitarie nazionali, si dovrebbe prendere in considerazione la chiusura delle aree ricreative per i bambini. In ogni caso, a queste strutture dovrebbero essere applicati speciali protocolli di pulizia e disinfezione.

Pulizie delle Camere e degli Ambienti

orientamento provvisorio Pulizia e disinfezione

Anche in assenza di casi di COVID-19 nello stabile, si raccomanda di migliorare i servizi di igiene. Si dovrebbe prestare particolare attenzione all’applicazione di misure di pulizia e disinfezione nelle aree comuni (stanze, sale, corridoi, ecc.) come misura preventiva generale durante l’intera epidemia di COVID-19. Particolare attenzione deve essere data agli oggetti che vengono spesso toccati come maniglie, pulsanti dell’ascensore, corrimano, interruttori, maniglie delle porte, ecc. Il personale addetto alle pulizie deve essere formato di conseguenza. Nell’ambito del manuale operativo dello stabile per il COVID-19, dovrebbe esserci un piano speciale di pulizia e disinfezione per le situazioni in cui ci sono ospiti malati o dipendenti che soggiornano presso lo stabile o identificati con il COVID-19 entro pochi giorni dall’uscita dallo stabile. Le raccomandazioni scritte per una migliore pulizia e disinfezione dovrebbero descrivere le procedure operative avanzate per la pulizia, la gestione dei rifiuti solidi e per l’uso di attrezzature (PPE) protettivi personali.

Per i locali o le aree specifiche esposte ai casi COVID-19 devono essere implementati i seguenti elementi:

• Eventuali superfici che si sporcano con secrezioni respiratorie o altri fluidi corporei delle persone malate, ad esempio servizi igienici, lavandini delle mani e bagni devono essere puliti con una normale soluzione disinfettante domestica contenente 0,1% di ipoclorito (vale a dire, equivalente a 1000 ppm). Le superfici devono essere sciacquate con acqua pulita dopo 10 minuti di tempo di contatto per il cloro. Le superfici devono essere sciacquate con acqua pulita dopo un tempo di contatto sufficiente per il cloro.

• Il personale di servizio può richiedere una formazione aggiuntiva nella preparazione, manipolazione, applicazione e stoccaggio di questi prodotti, per lo più candeggina, che può essere ad una concentrazione più alta del solito. Il personale delle pulizie dovrebbe sapere come assicurarsi che la candeggina non sia disintegrata e come sciacquarla dopo 10 minuti.

• Quando l’uso di candeggina non è adatto, ad esempio telefono, apparecchiature di controllo remoto, gestione delle porte, pulsanti in ascensore, ecc. quindi alcol 70% potrebbe essere utilizzato.

• Scarpe chiuse

Se si effettuano procedure che generano spruzzi (ad esempio durante il lavaggio delle superfici), aggiungere la protezione facciale con uno scudo per il viso e grembiuli impermeabili.

Dovrebbero inoltre avere accesso a sufficienti soluzioni disinfettanti e ad altre forniture.

4. Programmi di pulizia opzionali

Tutti i programmi in cui gli ospiti possono rinunciare volontariamente ai servizidi pulizia dovrebbero essere sospesi nel settore della massima salute e sicurezza del personale dell’hotel e degli ospiti.

Gestione dei casi di COVID-19 in alberghi e strutture ricettive turistiche

1. Raccomandazioni generali

Se un ospite o il personale sviluppa sintomi di infezione respiratoria acuta, si devono immediatamente compiere sforzi per ridurre al minimo il contatto della persona malata con tutti gli ospiti e il personale dello stabile. L’accoglienza o altro personale dell’hotel deve seguire le procedure del piano d’azione per la situazione in cui un ospite sviluppa segni e sintomi indicativi di COVID-19.

• Separate le persone malate delle altre persone di almeno 2 m (6 ft).

Se la situazione lo richiede e la persona malata non viene trasferita in un istituto medico, la Direzione prende in considerazione le misure pertinenti di cui la persona malata viene curata in modo adeguato. Ciò potrebbe includere la necessità di una potenziale progettazione e formazione di un membro del personale, che è sufficientemente addestrato nella prevenzione e nel controllo delle infezioni, e le politiche e le misure per il personale nel caso in cui il personale sviluppi sintomi al servizio di una persona malata.

Se possibile, destinare un bagno da utilizzare solo da parte della persona malata.

Richiedere alla persona malata di indossare una maschera medica e praticare l’igiene orale quando tossisce e starnutisce. Se la maschera medica non può essere tollerata dalla persona malata, fornire tessuti per coprire la bocca e gettare il tessuto immediatamente in un sacchetto di smaltimento dei rischi biologici. Se non è disponibile alcun sacchetto per lo smaltimento dei rischi biologici, inserirlo in un sacchetto di plastica intatto, sigillarlo e considerarlo rifiuti “rischio biologico”; lavarsi le mani con acqua e sapone o strofinare le mani a base di alcol. Quando possibile, utilizzare solo materiali per la pulizia usa e getta. Eliminare qualsiasi attrezzatura di pulizia fatta di panni e materiali assorbenti, ad esempio mophead

Tessuti, lenzuola e vestiti devono essere messi in borse speciali e marcate e maneggiate con cura per evitare l’innalzamento della polvere, con conseguente potenziale contaminazione delle superfici o delle persone circostanti. Devono essere fornite istruzioni per il lavaggio in cicli caldi (70oC o più) con i soliti detergenti.

Tutti gli articoli usati devono essere gestiti in modo appropriato per mitigare il rischio di trasmissione potenziale. Gli articoli usa e getta (asciugamani, guanti, maschere, tessuti) devono essere collocati in un contenitore con coperchio e smaltiti secondo il piano d’azione dell’hotel e le normative nazionali per la gestione dei rifiuti. In generale, le aree pubbliche in cui un caso è passato o ha trascorso un tempo minimo in (corridoi) non hanno bisogno di essere appositamente pulite e disinfettate.

Gli equipaggi di pulizia devono essere addestrati all’uso del PPE e all’igiene delle mani subito dopo la rimozione del PPE e al termine del lavoro di pulizia e disinfezione.

Tutte le camere e le aree comuni devono essere ventilate ogni giorno.

2. Monitoraggio degli ospiti malati

Il personale delle pulizie e delle pulizie dovrebbe informare la direzione o la reception di eventuali incidenti pertinenti, compresi gli ospiti eventualmente malati nelle loro camere. Devono trattare tutte queste informazioni con discrezione.

3. Disponibilità dei materiali

Il personale addetto alle pulizie deve essere formato sull’uso e dotato di attrezzature di protezione personale, come indicato di seguito:

panni di pulizia

– Guanti

– Abiti usa e getta