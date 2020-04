Coronavirus, al via raccolta fondi della sezione “Valeria Faraldi” Prc di Sanremo per acquisti di beni di prima necessità

Sanremo. «Considerando la situazione estrema in cui si trova il nostro paese, valutata la situazione delle forti restrizioni a cui siamo sottoposti, avendo sempre considerato la posizione non regolare di molti lavoratori privi di ammortizzatori sociali, e consci di realtà e dinamiche rese ancor più difficili dall’attuale crisi, la sezione “Valeria Faraldi” Prc di Sanremo ha deciso, in collaborazione con l’Assessorato delle Politiche Sociali e con l’Emporio Solidale sito al Palafiori, di mettere in campo uomini per la raccolta fondi per acquisti di beni di prima necessità da mettere a disposizione dei cittadini in difficoltà.

Tale collaborazione va oltre ai confronti politici e alle polemiche sterili. Questi valori sono da sempre pilastri fondanti del partito. Per qualsiasi informazione: chiamare o messaggio 3383199559, 3483925294 o 3483813212» – fa sapere Prc di Sanremo.