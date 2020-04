Coronavirus, al via progetto di Confcommercio Imperia per favorire imprese del territorio

Imperia. In un momento di straordinaria emergenza come quello attuale, Confcommercio Imperia mette a disposizione della comunità e di tutte le attività commerciali, produttive e professionali del territorio un nuovo

strumento utile e di facile consultazione.

L’iniziativa ha la finalità di rendere più semplice alle persone la permanenza a casa mettendo a disposizione in un unico contenitore on line all’indirizzo www.perte.life, le attività che effettuano servizi di consegna a domicilio, nonché le attività di vicinato che sono aperte.

Al tempo stesso si tratta di uno strumento utile a dare visibilità a chi, nonostante le difficoltà, continua a lavorare, nel rispetto della normativa vigente, per fornire al cittadino quanto necessario per vivere serenamente e abitare la propria casa con tutti i servizi e le forniture necessarie.

La piattaforma consentirà agli utenti di individuare, sfruttando le moderne tecnologie di geolocalizzazione, le attività vicine e operative secondo le proprie necessità. Il progetto ha inoltre l’obiettivo di fornire assistenza a tutti gli operatori che devono svolgere la propria attività nel rispetto delle normative vigenti, fornendo le indicazioni operative necessarie.

L’iniziativa, totalmente gratuita, è promossa da Confcommercio Imperia, su iniziativa di Confcommercio Professioni Imperia e si rivolge a tutte le attività produttive, commerciali e professionali che vorranno aderire per dare un piccolo contributo in questo momento di grande difficoltà. Si tratta di un progetto pensato e rivolto alla realtà economica territoriale anche con l’obiettivo di valorizzare il modello della filiera corta, basato sulla condivisione di valori etici legati alla tutela e salvaguardia ambientale, alla valorizzazione delle culture e colture tradizionali, delle aree di produzione, allo stretto legame tra prodotto e territorio, al rispetto delle condizioni di lavoro.

Il progetto nasce dalla volontà di mettere a sistema la rete commerciale e di servizi per ripensare l’abitare del futuro, anche quando sarà terminata la pandemia di coronavirus, con un occhio attento alle mutate necessità delle persone, alle tematiche della silver economy, al turismo esperienziale, alla rigenerazione urbana e dei piccoli centri urbani, che possono trovare, nel fare rete e nell’utilizzo sapiente di nuovi strumenti digitali, nuova linfa vitale.

Hanno offerto il proprio lavoro per contribuire alla realizzazione del progetto:

Giuseppe Panebianco, architetto, ideatore e coordinatore del progetto

Luca Giovannetti, Innovation consulting, realizzazione del sito

Claudia Roggero, CR&A Officina Laboratorio di idee, grafica e comunicazione

Daniela Ranise, avvocato, aspetti legali del sito

Federica Gelsomino, Biologa, consulente in igiene e sicurezza degli alimenti

Confcommercio Imprese per l’Italia della Provincia di Imperia, contenuti e supporto alle aziende

Per informazioni:

dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13

telefono 0184 501507

E-mail: info@perte.life