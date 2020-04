Coronavirus, Airole raccoglie oltre 600 euro per la Croce Verde Intemelia: i ringraziamenti dell’ente

Ventimiglia. Il Comune di Airole ha raccolta 665 euro a favore della Croce Verde Intemelia. I ringraziamenti dell’ente:

«Il presidente Davide Pallanca, il consiglio direttivo e tutta la forza attiva della Croce Verde Intemelia desiderano ringraziare per il grande gesto di generosità, il sindaco di Airole, Maurizio Odoero, l’amministrazione comunale e tutti i cittadini per la raccolta fondi da loro effettuata, destinata all’acquisto di materiale e dispositivi necessari in materia di contenimento e gestione dell’emergenza Covid-19».