Coronavirus, «acquistare mascherine per i commercianti»: l’ordine del giorno di Fratelli d’Italia Sanremo

Sanremo. Fratelli d’Italia Sanremo presenta un ordine del giorno urgente per l’acquisto di maschere di protezione.

Chiede al Sindaco e alla Giunta comunale di «verificare la possibilità di acquistare un numero congruo di visiere protettive da distribuire ai commercianti, in particolare a chi vende generi alimentari e beni di prima necessità, in modo da contrastare in maniera più efficace la diffusione del Covid-19 ma soprattutto in modo da assicurare una maggiore protezione sanitaria a questi commercianti i quali, oltre a fornire un servizio indispensabile ai cittadini rappresentano quell’anello di congiunzione tra produttori ed acquirenti che contribuisce, in questo momento di emergenza pandemica, a garantire la sopravvivenza delle nostre imprese e della nostra economia».

Ecco il testo integrale dell’ODG_visiere protettive ai commercianti (2)