Ventimiglia. L’impossibilità di salutare i propri cari partecipando al rito funebre è una delle cose più difficili da superare in questo periodo di emergenza Covid-19. Per andare incontro alla volontà di un parente, costretto a restare lontano dal proprio affetto, le onoranze funebri “Biancheri e Caramello” hanno effettuato una diretta streaming del funerale. Il primo rito “social” del Ponente, se non dell’intera Liguria.

E’ successo stamani, a Ventimiglia, nel cimitero comunale di Roverino. Un nipote di Attilia Cappelletti, morta 93 anni a causa di un’infezione da coronavirus, ha chiesto di poter partecipare, in qualche modo, alle esequie pur dovendo restare in Svizzera a causa del lockdown. La defunta era la compagna del compianto scrittore di San Biagio della Cima Francesco Biamonti.

Ad eseguire la diretta streaming è stato il titolare dell’agenzia, Gaspare Caramello, che ha creato un gruppo whatsapp per mostrare in diretta streaming ai parenti dell’anziana la benedizione, da parte del parroco don Mario, e la tumulazione della salma.

«E’ stata una cerimonia toccante – afferma Aldo Cappelletti, nipote di Attilia -. Mia zia si trovava dal febbraio scorso in casa di riposo e sarei dovuto venire a marzo per riportarla a casa seguita da una badante. Purtroppo a causa della pandemia non ci siamo più potuti muovere».