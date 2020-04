Coronavirus, a Imperia spettacoli in stile Drive – in: la proposta al Comune di Fiorenzo Runco

Imperia. «Siccome attraversiamo un periodo in cui gli spettacoli sono completamente banditi, facciamoli lo stesso ma in stile Drive-in». La proposta arriva dal direttore artistico del Videofestival (manifestazione la cui edizione 2020 è già stata rinviata) Fiorenzo Runco ed è indirizzata a Palazzo civico, assessorato alle Manifestazioni. In questi giorni un esperimento di questo tipo è già stato fatto in Germania: un concerto al quale gli spettatori hanno partecipato rimanendo rigorosamente seduti sulle loro autovetture, come appunto, nei cinema all’aperto americani.

«In questo modo -prosegue Runco – si potrebbero svolgere concerti, penso, per esempio, all’ Imperia Unplugged Festival, rassegne di cabaret e in tutta sicurezza. Sarebbe anche un colpo mediatico per la città di Imperia. Oltre al Comune potrebbero essere coinvolte le associazioni cittadine. Ci sarebbe solo da collocare il palco e basta, poi il tutto avverrebbe nella massima sicurezza».

Tre le location ipotizzate: il parcheggio della Spianata padre Cristino di Oneglia (nella foto), la banchina di calata Anselmi o il Parco urbano. «In largo Cristino ci sarebbero già le corsie di entrata e uscita, più complicata l’ipotesi di calata Anselmi, mentre il piazzale del Parco urbano sarebbe più baricentrico», precisa Runco che lancia un’ultima idea-provocazione: «Non sarebbe male cameriere che servono le consumazioni come nei Drive -in americani sui pattini a rotelle».