l'avviso

Coronavirus, a Imperia attivo servizio di raccolta e smaltimento rifiuti per persone in casa positive al Covid-19

Non dovranno più conferire nel sistema ordinario né differenziare i rifiuti, ma dovranno conferire tutto insieme in sacchi neri resistenti, ben chiusi, e conservarli in casa

Più informazioni su coronavirus

coronavirus rifiuti

rifiuti Imperia

FOTO D' ARCHIVIO











Imperia. Si comunica che è attivo sul territorio comunale dallo scorso 19 marzo il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti delle persone sottoposte a vigilanza attiva o positivi al Covid non ospedalizzati. L’Asl locale, al momento della notifica della misura cautelativa, fornirà le relative informazioni. Si ribadisce che tali soggetti non dovranno più conferire nel sistema ordinario né differenziare i rifiuti, ma dovranno conferire tutto insieme in sacchi neri resistenti, ben chiusi, e conservarli in casa. L’Asl comunicherà successivamente i nominativi al Settore Ambiente del Comune di Imperia, che farà recapitare dalla società Ecoiridania SpA al cittadino interessato i contenitori dedicati ai rifiuti sanitari infetti: tali si dovranno considerare tutti i rifiuti prodotti dai cittadini in questione.