Coronavirus, a Camporosso il 5% della popolazione ha bisogno di aiuto. Inizia la distribuzione di buoni spesa

Camporosso. Sono 108 le famiglie di Camporosso che hanno chiesto aiuto al Comune in questo momento di difficoltà economica legata all’emergenza Coronavirus. Trecentoquindici persone, in totale, pari al 5 per cento dei residenti. «Abbiamo deciso di consegnare buoni spesa del valore di 100 euro per ogni componente dei nuclei familiari in difficoltà», ha spiegato il sindaco Davide Gibelli.

I buoni spesa saranno spendibili in sei attività commerciali, tra supermercati e piccole botteghe di Camporosso.

«Ringrazio di cuore gli uffici comunali per il lavoro svolto in modo egregio – ha aggiunto Gibelli -. I nostri dipendenti hanno lavorato anche di notte per riuscire a soddisfare le esigenze dei cittadini nel più breve tempo possibile».

Chi non avesse ancora inoltrato la richiesta per i contributi, può rivolgersi in Comune: i buoni verranno erogati fino a esaurimento dei fondi a disposizione.