Coronavirus, 21 i ricoverati in Malattie Infettive al Policlinico San Martino

Genova. All’ospedale Policlinico San Martino fino ad ora sono 21 i ricoverati in Malattie Infettive, 24 nelle 3 rianimazioni del Policlinico + 6 pazienti in sub intensiva, 11 al Padiglione 10, 65 al Padiglione 12, 17 quelli gestiti al 1° piano del Pronto Soccorso, 23 al Maragliano.

I tre pazienti in attesa di destinazione di ieri sono stati trasferiti nel reparto Covid-19 dedicato ai pazienti oncologici, estensione di Malattie Infettive.