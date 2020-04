Coronavirus, 164 i pazienti ricoverati all’ospedale San Martino di Genova

Genova. Ad ora sono 26 i ricoverati in Malattie Infettive presso l’ospedale San Martino di Genova, 24 nelle tre rianimazioni del Policlinico più 6 pazienti in sub intensiva, 11 al Padiglione 10, 64 al Padiglione 12, 10 quelli gestiti al 1° piano del Pronto Soccorso, 23 al Maragliano.

Continuano a oltranza intanto le donazioni di carattere alimentare da parte di Eataly (400 monoporzioni al giorno). E’ stato deciso nella giornata odierna che i pasti saranno distribuiti al personale impegnato nell’emergenza fino al 1° maggio compreso, grazie al team di volontari che si occupa dei trasporti.

Sta facendo altrettanto lo chef Matteo Losio, che da 18 giorni ormai si concentra nel distribuire generi alimentari a Malattie Infettive e nelle rianimazioni, questo fine settimana grazie al contributo di Macelleria Oberto e Hamboo (oltre 150 porzioni).