Coronavirus, 16 i ricoverati in Malattie Infettive al Policlinico San Martino

Genova. All’ospedale Policlinico San Martino fino ad ora sono 16 i ricoverati in Malattie Infettive, 29 nelle 3 rianimazioni del Policlinico + 6 pazienti in sub intensiva, 20 al Padiglione 10, 69 al Padiglione 12, 10 al 5° piano della palazzina laboratori, 29 quelli gestiti al 1° piano del Pronto Soccorso, 30 al Maragliano.