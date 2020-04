sanità

Coronavirus, 10 pazienti dimessi dall’ospedale Policlinico San Martino

Sono 35 i ricoverati in Malattie Infettive, 40 nelle rianimazioni più 8 pazienti in sub intensiva, 28 al Padiglione 10, 79 al Padiglione 12, 33 al 5° piano della palazzina laboratori, 50 al 1° piano del Pronto Soccorso e 48 al Maragliano

FOTO D' ARCHIVIO