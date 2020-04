Controlli del periodo pasquale, quasi 300 sanzioni per spostamenti ingiustificati

Imperia. Si conclude oggi l’operazione straordinaria di controlli che ha visto in campo in tutta la Provincia le forze di pubblica sicurezza. Un primo bilancio del piano messo in campo sotto la regia della Prefettura di Imperia, ha visto in 5980 le persone complessivamente identificate, di cui 293 sanzionate perché si sono spostate da un Comune a un’altro senza una ragione plausibile. Ancora, 663 gli esercizi pubblici controllati per verificare il rispetto delle norme di distanziamento sociale.

Oggi carabinieri, polizia, Gdf e polizia municipale hanno presidiato tutti i caselli autostradali e le principali strade provinciali e statali che collegano la provincia di Imperia alle altre città.

Il piano di controlli straordinario era stato deciso all’esito di un Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto la scorsa settimana, nel quale il questore aveva predisposto un piano finalizzato a controllare tutti coloro che, presumibilmente, si sarebbero recati in provincia per trascorrere la Pasqua nelle cosiddette “seconde case”, violando, quindi, le prescrizioni impartite dal governo.