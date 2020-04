Contributo per sostegno figli, Viale risponde a Pd: «Bonus erogati in base a risorse disponibili»

Genova. «Con il bando per il contributo una tantum per l’accudimento dei figli abbiamo fatto emergere un bisogno che interessa 15mila famiglie solo in Liguria. Un problema, quello dei bambini e ragazzi, che è stato ed è ancora completamente ignorato dal governo di cui il Pd fa parte. Anziché criticare la Giunta, il Pd si adoperi per un aumento delle risorse per il sostegno alle famiglie, così da poter andare incontro alle loro esigenze. Come Regione abbiamo fatto la nostra parte». Così la vicepresidente e assessore alle Politiche sociali Sonia Viale risponde al Partito Democratico.

«Per quanto ci riguarda – aggiunge Viale – abbiamo sempre dichiarato che il contributo sarebbe stato erogato in base alle risorse disponibili: abbiamo dirottato sul bando a più riprese oltre 1 milione e 800mila euro complessivi che, nell’immediato, saranno erogati a circa 3.800 famiglie, partendo ovviamente da quelle con l’Isee più basso e quindi in maggiore difficoltà economica». «La graduatoria predisposta da Filse rimane aperta», conclude Viale.