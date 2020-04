Contabilizzare i rifornimenti aziendali: tutti i vantaggi delle carte carburante

I procedimenti di rendicontazione delle spese carburante possono risultare lunghi e dispendiosi. La difficoltà più evidente è quella di riconciliare ogni spesa con la relativa fattura, una procedura essenziale per la deducibilità e della detraibilità ai fini IVA.

Le conseguenze peggiori, in questi casi, vengono subite dagli uffici amministrativi, soprattutto quando il lavoro che grava sulla contabilità riguarda imprese in possesso di uno o più veicoli: la procedura, infatti, prevede che venga associata, a ogni fattura, la spesa relativa, opportunamente catalogata al variare dei mezzi aziendali.

Per tenere conto di tutti i pagamenti effettuati e procedere alla richiesta delle detrazioni, per legge è necessario impiegare soltanto strumenti tracciabili per tutte le spese carburante. Tra le diverse tipologie, le carte carburante rappresentano una delle soluzioni più vantaggiose, soprattutto qualora si dovesse ricorrere alla proposta appositamente ideata dall’azienda Soldo, vale a dire le carte prepagate Soldo.

Come risparmiare tempo e denaro con le carte carburante

Per ovviare a tutti i problemi di contabilità relativi alle spese carburante, esistono strumenti che consentono di semplificare i procedimenti di rendicontazione. Soldo, ad esempio, agevola la procedura per la detrazione per le spese carburante del professionista e delle imprese, rendendo immediati tutti i processi relativi alla riconciliazione.

Il funzionamento è molto semplice: basta effettuare rifornimento pagando con le carte carburante Soldo, richiedere al benzinaio la fattura elettronica e caricate tutte le ricevute sulla web console di Soldo.

Il sistema abbina a ogni pagamento la fattura corrispondente, generando, in tempo reale, il report valido ai fini fiscali. Il documento riporta in automatico le aliquote relative alla deducibilità IVA per ogni veicolo e può essere consultato comodamente online o scaricato per gli adempimenti fiscali.

Inoltre, con le carte carburante Soldo l’azienda non è vincolata a effettuare rifornimenti presso un’unica stazione di servizio. In questo modo sarà possibile scegliere, al variare delle circostanze, il fornitore più vicino, o semplicemente quello che dispone dell’offerta migliore.

Il beneficio è soprattutto di tipo economico, se si considera il risparmio ottenibile sia su ogni singolo pieno, sia sull’ammontare annuale delle spese di carburante; senza contare la comodità di potersi servire, anche nei momenti di emergenza, presso qualsiasi stazione di servizio, evitando così ai collaboratori la ricerca di un rifornitore specifico.

Come monitorare le spese carburante

Le carte carburante Soldo godono di numerose possibilità di personalizzazione. L’amministratore può associare una sola carta a diverse auto oppure gestire ogni veicolo con una carta differente, modificando, a seconda delle necessità, il nome dell’utilizzatore e il numero di targa del mezzo.

Questo sistema consente, quindi, di avere costantemente sotto controllo le transazioni effettuate per ogni rifornimento, in modo da evitare brutte sorprese o spese non calcolate. Uno dei vantaggi più interessanti delle carte Soldo consiste, infatti, nel tenere sempre traccia dei pagamenti, visualizzabili in tempo reale dalla app ufficiale del servizio.

Un altro beneficio delle carte prepagate Soldo è quello relativo al controllo dei costi: in qualsiasi momento, l’amministratore del sistema può stabilire, per ogni carta, un budget di spesa massima, da non superare giornalmente, settimanalmente, mensilmente o in ogni singolo pagamento.

Il tetto di spesa può sempre essere modulato al variare delle esigenze, per andare incontro alle emergenze del dipendente o alle necessità dell’azienda. In aggiunta, è possibile disporre, in qualsiasi momento, del blocco della carta, ed eventualmente sbloccarla quando le circostanze lo richiedano. Tutte queste operazioni possono essere effettuate da remoto tramite app e web console, due strumenti innovativi che Soldo mette a disposizione per la gestione delle spese carburante.

Come richiedere le carte carburante Soldo

A differenza delle altre carte carburante, le prepagate Soldo possono essere richieste con un iter più che semplificato.

Per ottenerle non serve versare alcuna cauzione, né presentare verifiche di bilancio, e la richiesta può essere effettuata comodamente online, anche se l’azienda è sul mercato da poco tempo.

Soldo si rivolge, infatti, sia alle piccole sia alle grandi imprese e offre la possibilità di poter disporre di un quantitativo di carte carburante senza alcun vincolo, per soddisfare nel miglior modo possibile tutte le più diverse esigenze del mondo business.