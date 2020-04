Conferenza di Sanremo, sindaco Biancheri: «Quella di oggi domenica speciale»

Sanremo. «Il 26 aprile di cento anni fa al Castello Devachan si concluse la Conferenza di Sanremo, con cui si posero le basi per la nascita dello stato di Israele. Quella di oggi sarebbe stata una domenica speciale per la nostra città: insieme all’ambasciata israeliana e con il supporto di alcuni nostri Ministeri avevamo organizzato un grande evento di livello internazionale, che avremmo ospitato al Forte di Santa Tecla e al Casinò». Lo scrive sulla propria pagina Facebook il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri, che viste le prescrizioni dovute all’emergenza Covid-19, ha ricordato l’importante avvenimento diffondendo, in accordo con le autorità israeliane, un video che racconta la storia di quei giorni.

«Al pari di tanti altri importanti appuntamenti turistici, culturali e sportivi che avrebbero caratterizzato la primavera sanremese, anche questo evento è ovviamente saltato a causa della situazione che stiamo vivendo», aggiunge Biancheri.

Il breve video-clip, con immagini storiche e altre attuali, avrà grande diffusione su tv, portali e siti d’informazione israeliani. Obiettivo: «Per ricordare loro l’evento di cento anni fa e descrivere e raccontare la nostra splendida Sanremo. Con l’augurio di tornare a vivere presto tempi migliori e l’invito a venire a trovarci, non appena l’Italia e il mondo potranno finalmente lasciarsi alle spalle questo difficile periodo».