Comprare azioni nel 2020: quali sono le possibilità

Anche questo aprile sembra concludersi con brutte notizie da parte dei mercati, devastati dall’emergenza coronavirus e incapaci di trovare le giuste strategie per uscirne.

Soprattutto gli stati nazionali faticano a trovare risposte condivise ed efficaci per contrastare questa situazione, che diventa di giorno in giorno più gravosa per il mondo della finanza.

Investire in un contesto simile non è certo semplice, così gli investitori di tutto il mondo stanno cercando strategie e modalità che permettano di uscire indenni da questo periodo.

Le possibilità comunque non mancano, alcune delle quali provengono anche dal settore del trading online, cresciuto proprio in questo periodo per motivazioni che vedremo a breve.

Vediamo allora quali sono le principali possibilità di investimento e come comprare azioni nel 2020.

Comprare azioni 2020: Investimenti canonici o CFD

Gli investimenti canonici sono la prima idea che viene a qualsiasi investitore, e questo per buone ragioni: attraverso questa modalità è possibile partecipare alla spartizione dei dividendi, detenendo quote della società su cui si investe.

I dividendi sono sicuramente una buona possibilità di profitto e non sorprende che molti investitori mirino

proprio ad essi quando decidono su cosa investire.

Tuttavia non tutte le società prevedono la spartizione dei dividendi. Il caso più eclatante è senza dubbio rappresentato da Amazon.

Il colosso di Bezos, nonostante l’incredibile valore di capitalizzazione ottenuto, non ha mai rilasciato dividendi nella sua storia, e difficilmente inizierà a farlo.

Molte altre società decidono di volta in volta e ciò nemmeno è cosa gradita agli investitori.

Altra criticità degli investimenti tradizionali è rappresentata dalla poca flessibilità di quest’ultimi. Comprare azioni in maniera canonica vuol dire essere totalmente legati all’andamento dei mercati, con ben poche possibilità in situazioni di depressione economica.

È questo il principale argomento a favore dei CFD. Si tratta di uno strumento finanziario derivato, utilizzato nel trading online per ovviare al problema delle crisi economiche.

Attraverso i CFD, contratto per differenza, è possibile investire sia al rialzo che al ribasso, così da permettere strategie di investimento anche quando i mercati non rispondono in maniera ottimale.

In un periodo come questo risultano davvero molto utili, motivo per cui il trading online ha visto un gran numero di nuovi utenti proprio da quando l’emergenza coronavirus ha iniziato a condizionare i mercati.

Tuttavia, attraverso questo strumento, l’investitore non comprerà in senso pieno le azioni di una società, il che gli precluderà la possibilità di accedere alla ripartizione dei dividendi.

Va comunque considerato un altro importante aspetto del trading online.

Trading online: facilità di accesso

In primis, il trading online risulta meno oneroso degli investimenti canonici, il che può favorire l’ingresso a molti piccoli risparmiatori, i quali difficilmente possono contare su grossi capitali da investire.

Per dare un’idea, un’azione Amazon viene scambiata a circa 2000 euro, di certo un prezzo inaccessibile a tantissimi utenti.

Scambiare azioni Amazon attraverso i CFD, invece, non richiede nessuna somma predefinita, ma sarà l’utente a decidere l’importo della sua operazione.

Inoltre, ci sono anche broker che offrono la possibilità di investire in Real Stock, il che significa che le azioni verranno effettivamente acquistate dall’utente, come accade per gli investimenti canonici.

In questo modo, l’utente potrà anche accedere alla spartizione dei dividendi, se prevista dalla società in questione.

La semplicità di accesso offerta da questo settore non deve, però, far dimenticare delle difficoltà ad esso connesso.

Si tratta pur sempre di investimenti, che in quanto tali richiedono un solido studio della materia per essere onorati nel modo migliore.

Affrontare il trading online senza nessuna conoscenza non potrà mai garantire risultati soddisfacenti, perciò ogni utente dovrà accompagnare questa attività con uno studio costante e corposo.